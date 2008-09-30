Лемковский фестиваль состоится на Луганщине

В Луганской области 4 октября состоится IV фестиваль лемковской культуры «Стежками Лемківщини».

Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник отдела по делам национальностей и религии облгосадминистрации Александр КОЗЕНКО. По его словам, фестиваль пройдет в селе Переможное Лутугинского района.

В этом году в фестивале примут участие более 450 гостей. Планируется прибытие делегаций из Львовской, Тернопольской, Сумской, Донецкой областей и Киева. Во время фестиваля запланировано проведение фольклорного праздника, выставки декоративно-прикладного искусства „Город Мастеров”, а также торжественное открытие изготовленного во Львове памятного знака переселенцам. Памятный знак установят возле часовни в селе Переможное, которая возведена в 2005 году в память о жертвах принудительного переселения в 1944-1946 годах. Там же состоится торжественное совместное богослужение представителей трех конфессий.

Организаторами фестиваля „Стежками Лемківщини” в Луганской области выступили Луганская облгосадминистрация, Луганский областной совет и Лутугинская райгосадминистрация.