Украинский еврейский комитет намерен добиться признания Израилем Голодомора

Украинский еврейский комитет заявляет о своем несогласии со словами посла Государства Израиль в Украине Зины КАЛАЙ-КЛАЙТМАН о том, что Израиль не признает Голодомор 1932-33 гг. актом геноцида украинского народа.

Как говорится в заявлении УЕК, переданном агентству УНИАН, комитет будет "последовательно и решительно добиваться признания Израилем Голодомора 1932-33 гг. актом геноцида украинского народа".

В заявлении сказано, что в ходе многочисленных встреч с представителями израильской политической элиты, депутатами Кнессета, членами правительства Израиля и главами парламентских комитетов, посвященных вопросу признания Голодомора члены УЕК "не увидели неприятия этой идеи и не услышали мнений, которые делают эту идею нереализуемой".

"Единственное с чем мы столкнулись – с отсутствием информации о Голодоморе в Израиле и с опасениями, что такое признание может повредить двусторонним израильско-российским отношениям. Основной вклад в появление подобных опасений внесли не израильские политики, журналисты и общественные деятели, а отдельные представители Верховной Рады Украины, которые в прошлом парламентском созыве пытались заниматься межпарламентскими связями Украины и Израиля", говорится в заявлении.

УЕК заверяет, что продолжит информировать израильскую общественность и политическую элиту о трагедии Голодомора в Украине. В Иерусалиме в конце 2007 года состоялась выставка исторических документов на данную тему. Украинский еврейский комитет работает над установкой Мемориального знака жертвам Голодомора в Израиле, а также добивается признания Кнессетом Израиля Голодомора 1932-33 г.г. актом геноцида украинского народа.

29-30 октября по инициативе УЕК состоится международная конференция по вопросам украино-еврейских отношений, в ходе которой отдельным вопросом будет обсуждаться вопрос о необходимости официального признания Голодомора 1932-33 г.г. актом геноцида украинского народа Кнессетом Израиля, говорится в заявлении.

Украинский еврейский комитет выражает солидарность с украинским народом в скорби о жертвах Голодомора 1932-33 г.г. и считает, что мир должен узнать правду о виновниках, жертвах и причинах этой национальной трагедии – сказано в заявлении.

УЕК – еврейская неправительственная организация Украины, в состав которой входят влиятельные политики и бизнесмены. Президент УЕК – народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН.

Как сообщалось, в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (27 сентября - 3 октября) посол Израиля в Украине З.КАЛАЙ-КЛАЙТМАН заявила: «Израиль не может признать Голодомор актом этнического геноцида».

«Израиль признает актом геноцида то, что признано международным правом. А именно: геноцидом считается уничтожение по этнической принадлежности. Таковым, в частности, являлся Холокост», - пояснила она.

В то же время, по словам дипломата, Израиль признает, что Голодомор был величайшей трагедией украинского народа, и призывает к его дальнейшему изучению.

«Позиция Израиля заключается также в том, что наша страна поддерживает те резолюции международных организаций, например ЮНЕСКО, в которых говорится, что, во-первых, трагедия Голодомора не должна повториться, во-вторых, она должна изучаться во всем мире», - заявила З.КАЛАЙ-КЛАЙТМАН.