В Киеве хотят поднять тариф на тепло и горячую воду до 10 раз

В Киеве предлагается увеличить тарифы за тепло и горячую воду для отдельных потребителей более чем в 10 раз.

Об этом говорится в проекте распоряжения “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой”, текст которого обнародован на официальном веб-портале городской власти.

Настоящим документом утверждается отдельный перечень потребителей (всего 22 позиции), которые будут иметь высший тариф для уплаты за отопление и горячую воду. Для них предлагается утвердить стоимость отопления 1 кв. м площади в месяц на уровне 50,46 грн. (сейчас действует 5,38 грн.) и тариф за централизованное снабжение горячей водой – 150,65 грн. за 1 куб .м. (сейчас 14,89 грн.).

Указанный перечень потребителей включает: коммерческие банки и кредитные учреждения;

рекламные агентства;

туристические организации;

биржи, ломбарды, брокерские, маклерские, дилерские, риелторские конторы (агентства недвижимости);

рестораны, кафе, бары;

сауны, турецкие бани, солярии, массажные кабинеты, салоны красоты, тренажерные залы;

торговые объекты по продаже ювелирных изделий, изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, антиквариата, оружия;

операторов телекоммуникаций, которые предоставляют услуги по подвижной (мобильной связи), операторов и провайдеров телекоммуникаций, предоставляющих услуги по доступу в Интернет;

производителей рекламы, в том числе и внешней;

субъекты ведения хозяйства, которые осуществляют тур- операторскую и тур-агентскую деятельность;

субъекты ведения хозяйства, которые осуществляют деятельность по строительству и ремонту объектов недвижимости;

организации по вопросам концертно-зрелищной деятельности;

развлекательные ночные клубы, казино и другие заведения игрального бизнеса;

пункты обмена валюты и продажи лотерейных билетов;

четырех- и пятизвездочные гостиницы;

рынки;

предприятия торговли, в том числе магазины (кроме продуктовых площадью до 200 м) и супермаркеты;

предприятия (кроме коммунальной и государственной формы собственности), предоставляющие платные медицинские услуги;

автосалоны и автомойки;

автозаправочные станции;

физические лица – владельцы нежилых помещений в жилых домах;

физические лица, использующие жилые помещения не по назначению.

Проект распоряжения также предусматривает повышение указанных тарифов для бюджетных учреждений: на отопление - с 5,38 грн. до 8,21 грн. за 1 кв. м площади; за горячую воду – с 14,89 грн. до 21,68 грн. за 1 куб.м. Также, согласно документу, для других столичных потребителей, не вошедших в утвержденный выше перечень тариф за отопление на уровне 27,13 грн. за 1 кв. м (сейчас 5,38 грн. за 1 кв. м), и за снабжение горячей воды - 77,79 грн. за 1 куб м (сейчас 14,89 грн. за 1 куб. м).

Замечания и предложения от физических и юридических лиц, их объединений принимаются Киевской городской государственной администрацией до 16 октября с.г.

О тарифах для населения в проекте данного распоряжения информации не предоставляется.

Как ранее сообщал УНИАН, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что повышение Тарифов в столице коснется лишь тех потребителей, которые «имеют возможность платить».

«Я собираюсь поднять тарифы для казино, банков, страховых компаний, предприятий сверхдоходов и уменьшить плату за коммунальные услуги для тех, кто живет на зарплату, пенсию и помощь», - сказал Л.Черновецкий.