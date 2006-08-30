Пьяный, трижды судимый, возвращался с поминок брата и сбил насмерть пешехода

В Мариуполе трижды судимый мужчина после поминок сел пьяным за руль и сбил насмерть пешехода.

Как сообщили УНИАН в Центре по связям с общественностью УМВС в Донецкой области, прибыв по вызову на дорожно-транспортное происшествие, сотрудники милиции обнаружили двоих пострадавших мужчин, один из которых был тяжело травмирован, а другой уже мертв.

Сотрудникам милиции помогли таксисты, которые в момент трагедии стояли неподалеку и видели, как автомобиль "Жигули" на полной скорости сбил двоих мужчин, переходивших дорогу. Несколько водителей такси поехали вслед за совершившей ДТП машиной и по рации передали информацию о пути ее следования.

Вскоре "Жигули" с разбитым лобовым стеклом и фарой, погнутым капотом и пятнами крови на бампере были найдены. Пьяный водитель попытался скрыться, но был задержан.

Выяснилось, что виновник ДТП имеет три судимости, а ехал он с поминок по недавно умершему брату. Который, к слову, ранее был пятикратно судим.