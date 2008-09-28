Взрыв газа в Днепродзержинске

В городе Днепродзержинск Днепропетровской области в частном одноэтажном жилом доме произошел взрыв газа без дальнейшего возгорания, в результате которого погибла женщина.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, инцидент произошел в 17:20 27 сентября по улице Крылова, 18. Тело погибшей в 20:40 было извлечено из-под разрушенных конструкций здания работниками МЧС.

Предварительная причина взрыва – нарушение правил эксплуатации газовых бытовых приборов. На месте происшествия работала опергруппа Главного облуправления МЧС.