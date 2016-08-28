В Одесской области во время пожара в доме погибла женщина и двое детей
В Одесской области во время пожара в частном доме погибли 3 человека, в частности 2 ребенка.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сегодня, 28 августа, в 04.54 в Службу спасения «101» поступила информация, что в селе Покровка Раздельнянского района по улице Болгарина в частном жилом доме возник пожар.
Читайте такжеВ Одессе полицейского уволили за нападение на активистаК месту происшествия прибыло 2 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС в составе 7 спасателей.
«Во время ликвидации пожара обнаружены тела погибшей женщины - хозяйки дома, 1976 года рождения, и 2 детей, 2012 и 2014 годов рождения», - говорится в сообщении.
В 07:15 пожар был ликвидирован. В результате пожара огнем уничтожена крыша на площади 80 кв. м, вещи домашнего обихода, частично разрушены перекрытия.
Причина пожара устанавливается.