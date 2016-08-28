В Киеве полиция расследует обстоятельства смерти журналиста Щетинина

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации столичной полиции, соответствующая информация поступила в Подольское райуправление полиции около полуночи.

Читайте такжеРоссийский журналист Александр Щетинин найден мертвым в своей квартире в Киеве«Когда на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, на балконе обнаружили мужчину с огнестрельным ранением головы. По предварительным заключениям судмедэксперта, смерть наступила в период с 20.00 до 21.30», - говорится в сообщении.

Выяснилось, что это уроженец Российской Федерации, 1962 года рождения, несколько лет жил в Киеве, был директором Интернет-издательства, отметили в полиции, однако фамилии погибшего не уточнили.

«Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли стреляную гильзу, травматический пистолет, магазины к нему и предсмертную записку. Дверь в квартиру была закрыта, обстановка в квартире не нарушена», - подчеркивается в сообщении .

Сведения о происшествии надлежащим образом зарегистрированы, начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство") с дополнительной правовой квалификацией - самоубийство. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

В то же время портал "Киев Оперативный" в Facebook сообщает, что погибший - российский журналист Александр Щетинин.

"Ночью 28.08.2016 в своей квартире на Константиновской был найден мертвым журналист Александр Щетинин. Обнаружили Александра на балконе его друзья, которые пришли поздравить его с днем рождения", - говорится в сообщении.

Александр Щетинин является учредителем информационного агентства "Новый регион", которое в 2014 году разделилось на уральскую и украинскую редакции. Журналист отказался от российского гражданства в пользу украинского и переехал в Киев.