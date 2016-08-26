Порошенко подписал указ о праздновании в Украине 500-летия Реформации

Как сообщили в пресс-службе главы государства, подписание состоялось во время встречи Порошенко с руководителями авторитетных украинских и международных протестантских объединений, которые собрались в Киеве для проведения Второго Миссионерского форума Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов.

Порошенко, в частности, отметил важность указа, который «должен продемонстрировать позицию власти относительно поддержки протестантских религиозных организаций».

«Мы хотим продемонстрировать, что наши взаимоотношения между государством и церковью имеют принципиальное отличие от российских. Разницу вы можете увидеть на примере Крыма и Донбасса, куда на российских штыках пришел «русский мир». Весь мир видит там тотальное нарушение прав человека», - сказал президент.

Комментируя визит уважаемой международной делегации руководителей протестантских объединений, Порошенко отметил: «Для меня очень важно, чтобы иностранные партнеры своими глазами увидели, что происходит в Украине, какие чрезвычайно важные процессы сегодня мы как власть сопровождаем. И как украинцы себя ведут в чрезвычайно сложные времена российской агрессии... Украинцы демонстрируют единство, объединяя людей разных взглядов, разных религий, разных национальностей, объединяются вокруг идей свободы и демократии».

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Кроме того, Порошенко подчеркнул важность основания капелланской деятельности в Вооруженных Силах Украины всех конфессий и призвал присутствующих активно приобщиться к этому процессу, включая обмен международным опытом пастырской работы в войсках. Также, по мнению президента, протестантские религиозные организации могли бы стать важной составляющей как духовной, так и социальной поддержки, и не только военных на фронте, но и заботы о раненых и семьях погибших.

Глава государства поблагодарил протестантские организации за их мощную поддержку Украины: «Я четко понимаю, какую роль сыграли протестантские церкви и религиозные организации в развитии религиозной, культурной и социальной сферы Украины, и очень это ценю».

В свою очередь, президент Всемирного баптистского альянса Пол Мсиза поблагодарил президента Украины за поддержку и пожелал народу Украины мира, стабильности и благосостояния. Он также сообщил, что по численности баптистских религиозных общин и верующих Украина занимает первое место в Европейской баптистской федерации.

«Мы сегодня здесь, чтобы продемонстрировать солидарность с украинцами. Наши сердца разрываются от человеческих трагедий. Мы молимся за вас, за мир и благополучие в Украине», - сказал он.

В то же время генеральный секретарь Европейской баптистской федерации Энтони Пек назвал «уникальным явлением» существование в Украине Всеукраинского совета церквей, который объединяет различные религиозные группы, и отметил, что «Украина постоянно присутствует в наших молитвах».