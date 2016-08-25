В Одессе полицейского уволили за нападение на активиста

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, конфликт, участником которого стал сотрудник Киевского отдела полиции Одессы, произошел 24 августа в городе Черноморске.

«Из-за конфликтной ситуации, которая произошла в Черноморске между представителями общественности и работником Киевского отдела полиции Одессы, руководством Главного управления Нацполиции Одесской области принято решение уволить указанного работника со службы за неподобающее поведение», - сообщили в отделе.

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В настоящее время решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В отделе добавили, что в отношении сотрудника полиции назначена служебная проверка. Проведенной экспертизой установлено, что правоохранитель не был в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщил УНИАН представитель главка, по предварительным данным, в среду в Черноморске автомобиль Mazda «подрезал» автомобиль «ВАЗ», в котором находилась семья с малолетним ребенком. Общественники предприняли попытку остановить иномарку, но она уехала, якобы сбив общественника. Затем один из находившихся в Mazda мужчин (сотрудник полиции) попытался скрыться в частном секторе, где его разыскал местный общественник. «Предварительно, правоохранитель вместе с еще одним человеком напал на активиста, после чего скрылся. Общественники утверждают, что полицейский и его товарищ были пьяны», - пояснили в главке.