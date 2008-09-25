Гривня вышла за коридор

В среду, 24 сентября, на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару СШАоткрылись котировками 5,0325/5,0475 грн, к закрытию ценовые уровни достигли 5,0680/5,0750.

НБУ принял решение на торги не выходить, при этом официальный курс на 25 сентября повысился до 486,01 грн. за 100 долл. США (на 24 сентября было 485,51).

Таким образом, цена доллара значительно превысила отметку в 5,044 грн., являющуюся верхней границей коридора. Напомним, до конца 2008 года Нацбанк установил валютный коридор в пределах - 4,85 грн/доллар, плюс-минус 4% (от 4,656 до 5,044).

Вслед за вчерашним ростом доллара на межбанке сегодня продолжился восходящий тренд и на наличном валютном рынке. По состоянию на 9.03в обменных пунктах украинских коммерческих банков доллар покупали по 5,03 грн., а продавали – по 5,15 грн/ Евро по 7,30 грн., и 7,52 грн., соответственно.