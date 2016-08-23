Флаг Украины стал олицетворением несокрушимого духа украинского народа - Турчинов

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов в поздравлении с Днем Государственного флага.

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«Верю, что Украина под сине-желтым флагом будет свободной, единой, могучей европейской державой!», - сказал Турчинов.

Государственный флаг Украины известен всему миру – сотни флагов развевались на Майдане, объединяя людей и придавая им мужества. Этот день – праздник всех поколений украинцев, которые веками боролись за независимость Отечества, говорится в поздравлении.