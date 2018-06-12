1000 лет украинского оружия: технологии на службе защитников Отечества

1. Двусторонний меч времен Киевской Руси

Как на Руси, так и в других странах Средневековой Европы, меч был одним из основных видов клинкового оружия, использовавшегося в вооруженных конфликтах.

Как правило, клинок состоял из стальных лезвий, прикованных к металлической основе.

Производство самых мечей на Руси было не слишком сильно распространено из-за высокой технологической сложности, поэтому, в основном, мечи попадали на нашу землю из Западной Европы.

2. Казацкая сабля (XVI – XVIII век)

Если мечи пришли к нам из Европы, то сабли, ставшие главным оружием и символом украинского казачества, родом из Азии.

Легкое по весу, но с такой же легкостью рубящее врагов оружие быстро стало неотъемлемой частью жизни украинских казаков. Изначально использовалась сабля преимущественно конницей, но быстро стала незаменимой и для пехоты, которая составляла большую часть казачьего войска.

3. Мушкет

Постоянная опасность набегов со стороны татар требовала от украинцев носить оружие даже во время работы в поле. На ряду с саблей, мушкет, или, как его чаще называли в Украине, «самопал», стал привычным инструментом в повседневной жизни казаков.

При этом, в случае неожиданного набега татар украинский хлебороб сразу превращался в воина с грозным оружием. Казак с мушкетом и саблей часто изображался на полковых и сотенных флагах (хоругвях) Гетманщины, гетманских печатях (Богдана Хмельницкого, Ивана Мазепы и др.). В наше время этот союз различных типов оружия можно встретить на большом гербе Украины.

4. Казацкий пулемет

Оружие, называемое «Ожига», применялось преимущественно при оборонительных действиях и с казацких боевых кораблей – «чаек» – в морских сражениях. Это приспособление можно считать первой в мире установкой залпового огня, или прототипом современного пулемета.

Несколько параллельно размещенных стволов выстреливали по очереди, создавая эффект непрерывной стрельбы. «Ожиги» бывали ручными, с 5 стволами небольшого калибра (их также называли «сороками»), и тяжелыми, на колесах, - до 10 стволов калибром покрупнее («шмиговница» или «органка»).

«Ожиги», помимо прочего, оказывали потрясающий психологический эффект на противника.

5. «Максим» на тачанке

Так называемая «тачанка» – упрощенный вариант слова «тавричанка» - тип повозок, распространённых в Таврии и Юге Украины. Именно там это нехитрое высокомобильное приспособление, оборудованное пулеметом авторства британского оружейника Хайрема Максима, получило наибольшую популярность.

Боевую славу данному оружия принесла именно Революционная повстанческая армия Украины, или просто «махновцы», которыми командовал анархист из Гуляйполя Нестор Махно, прозванный в народе «Батькой». Такие тачанки позволяли махновцам эффективно противостоять кавалерии неприятеля – как белым так красным – а также делать совершенно неожиданные для неприятеля рейды на 100 километров в тыл противника, производя там неожиданные атаки.

6. БМП1/2

К началу российской агрессии в начале 2014 года Украина, как и ее армия, была попросту не готова.

Склады с вооружением были или распроданы, или разворованы, большая часть оставшейся техники была не на ходу.

Первой техникой, массово выехавшей на борьбу за украинскую целостность на востоке Украины против грозного и технически подготовленного врага, стали десантные БМП.

Именной такой техникой были укомплектованы наиболее боеспособные части десантных войск Украины. И именно этот вид техники понес наибольшие потери в ходе длящейся уже два с половиной года войны.

7. БТР

Машины БТР-80, как и БМП, также первыми отправились на фронт. Но тут, помимо старых БТР-80, украинская оборонка имела в запасе новые украинские разработки – БТР-3 и БТР-4.

Абсолютно новая, укомплектованные современной электроникой и с повышенной огневой мощью эта техника стала фактически символом реорганизации украинской армии.

Сейчас БТР-3 и БТР-4 поставляются в украинскую армию на регулярной основе.

8. «Булат» и «Оплот»

С началом полномасштабной фронтовой войны на Востоке, с полноценным применением боевыми подразделениями российской армии крупнокалиберной и реактивной артиллерии и тяжелой бронированной техники, с украинской стороны также в бой пошло тяжелое вооружение. Основной боевой единицей украинских бронетанковых войск является советский Т-64.

Но украинские танкостроители за время независимости усовершенствовали его – так появился модернизированный «Булат». На начало военных действий на вооружении ВСУ состояло порядка 80 “Булатов”. Этот танк, хоть и повоевал в АТО не так много, нежели его советский прототип, проявил себя достойным противником российским модернизированным Т-72.

Танк «Оплот» - последняя разработка украинской бронетанковой отрасли. Участия в боях на Востоке он еще не принимал. Пока на вооружении ВСУ состоит всего несколько «Оплотов», а основное его производство до недавнего времени велось для продажи на экспорт. Тем не менее, по оценкам экспертов, данный танк является лучшим современным боевым танком в мире, и по своим характеристикам не уступает последней российской новинке – танку «Армата».

9. «Стугна»

После начала Россией войны с Украиной американские противотанковые комплексы «Джавелин» стали символом остающихся без ответа просьб украинского правительства о вооруженной помощи Запада. В том числе, обращений к тем западным союзникам, которые в 1994 году в обмен на отказ Украины от ядерного оружия дали нам гарантии территориальной целостности.

Комплексы «Джавелин» мы пока не получили, но, как оказалось, в Украине есть свой противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) – ничем не хуже американского. Это – «Стугна» производства киевского конструкторского бюро «Луч». В каких объемах поставляются в армию «Стугны», производитель не уточняет. Но, по словам руководства концерна «Укроборонпром», в состав которого входит «Луч», эти ракетные комплексы, призванные остановить передвижение по украинской земле танковых колонн противника, доступны украинским военным в достаточном количестве.

10. «Форт»

С одноименной разработкой «Научно-производственного объединения Форт» при МВД Украины, автоматом «Форт», большинство украинцев смогут ознакомиться на параде в честь 25-й годовщины независимости Украины. Именно этим оружием будут вооружены украинские военные, которые пройдут парадным маршем по Крещатику.

Но, помимо парадов, это оружие, главной чертой которого является компактность и улучшенные, по сравнению с традиционными «Калашниковыми», боевые характеристики, используется нашими военными и на восточном фронте.

11. «Молот»

Грозное оружие – миномет «Молот» калибра 120 мм – был разработан в прошлом году на киевском заводе «Маяк», который, в советское время, помимо прочего прославился выпуском одноименных магнитофонов.

Серийные поставки минометов в украинскую армию начались этим летом. По словам руководства завода, уже в этом году в армию поступит 280 таких минометов.

Владислав Швец