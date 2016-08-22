В Киеве 22-24 августа будет частично ограничено движение транспорта по улице Гетьмана

02:29, 22 августа 2016
Общество
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В Киеве с 22 по 24 августа будет частично ограничено движение автотранспорта по ул. Вадима Гетьмана.

фото: УНІАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По информации КГГА, с 4:00 22 августа до 22:00 24 августа на ул. Вадима Гетьмана будет перекрыто 3 полосы движения автотранспорта на участке от Индустриального до Шулявского путепровода (нечетная сторона ул. Вадима Гетьмана).

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Такие меры связаны с устройством верхнего слоя асфальтобетонного покрытия в рамках выполнения работ по капитальному ремонту.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.

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