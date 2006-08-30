Киев готов строить жилье для пострадавших от аферы ”Элита-Центр”

Киев готов приступить к строительству жилья для пострадавших инвесторов от аферы "Элита-Центр".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ 29 августа в ходе общественных слушаний по решению проблем пострадавших от "Элита-Центр".

По его словам, под строительство "есть шесть земельных участков. Мы этой проблемой занимаемся".

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что город планирует объявить конкурс и найти инвесторов, которые предложат строительство максимального процента жилья для пострадавших и минимального для коммерческой продажи.

В тоже время он не назвал конкретные сроки реализации таких планов.

Также мэр Киева считает, что среди пострадавших инвесторов от аферы "Элита-Центр" нет внутреннего единства для защиты своих интересов. "Проблемы есть у самих обманутых, так как нет полного единства", - сказал он.

По мнению Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, инвесторы должны выделить из своих рядов наиболее нуждающихся людей, которые остались вообще без жилья, и сформировать из них квартирную очередь. Таким лицам, по словам мэра, Киевская горгосадминистрация планирует помогать в первую очередь, тогда как богатым людям, инвестировавшим в строительство жилья с целью дальнейшей перепродажи, городские власти не намерены компенсировать потери. "Некоторые люди вкладывали миллионы. Для нас этих людей просто нет, и разговаривать с такими людьми мы не хотим", - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, компенсировать потери пострадавших за счет организаторов аферы "Элита-Центр" не удастся. Он привел пример России, где в последнее время зафиксировано 36 случаев обмана инвесторов в жилищное строительство, и Прибалтики, где таких инцидентов было несколько десятков – "никто не был посажен в тюрьму".

Как сообщал УНИАН, 18 июля во время заседания комиссии КГГА относительно «Элита-Центр» Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что строительство жилья для обманутых инвесторов «Элита-Центр» займет, по предварительной оценке, 3-4 года. «Необходимо около 1 млн. кв. м., что касается формулы, по которой будет предоставляться компенсационное жилье, то она не меняется – метр за метр», - заявил Л.Черновецкий.

Выделенные под строительство земельные участки, по его словам, закреплены за Киевским инвестиционным агентством, которое определено в качестве генерального подрядчика жилья для пострадавших от аферы «Элита-Центр».

Справка УНИАН. В результате строительной аферы «Элита-Центр» в Киеве пострадали более 1,5 тыс. человек. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в строительстве домов в различных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Досудебное следствие установило факты двойного и тройного оформления договоров на одни и те же квартиры. Общая сумма средств, полученных мошенниками, оценивается милицией в 400 млн. грн.