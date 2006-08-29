В Украине - штормовое предупреждение

В Украине объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, в связи с активизацией циклонической деятельности над территорией страны ожидаются сложные погодные условия.

В течение суток 30 августа в большинстве областей прогнозируются грозы, местами сильные ливни, шквалы ветра силой до 17-22 м/секунду. В восточной части страны местами град, шквалы 30-35 м/секунду. В Карпатах ночью 30 августа ожидаются сильные ливни.

На реках Крыма прогнозируется повышение уровня воды на 0,5-1,5 метра. При сильных осадках возможно формирование значительного стока воды, в горных районах существует угроза формирования селевых потоков.

29-30 августа в бассейнах рек Прут, Сирет ожидается рост уровня воды на 0,3-1 метр.