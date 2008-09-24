На открытие Театра Чехова в Ялту приедут Джон Малкович и Кевин Спейси

В Ялту 25 сентября на презентацию отреставрированного театра им А.П. Чехова приедут известные актеры Джон МАЛКОВИЧ и Кевин СПЕЙСИ, а также драматург Том СТОППАРД.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной резервной корпорации, владелец которой - меценат Александр ЛЕБЕДЕВ пригласил актеров и драматурга в Ялту.

«Поводом визита актеров театра и кино Джона МАЛКОВИЧА и Кевина СПЕЙСИ, всемирно известного драматурга Тома СТОППАРДА стало окончание реставрации театра имени Чехова и дома писателя «Белая дача». Реставрация была проведена Национальной резервной корпорацией», - отметили в пресс-службе корпорации.

В пресс-службе добавили, что Д.МАЛКОВИЧ, К.СПЕЙСИ и Т.СТОППАРД «давным-давно прониклись творчеством Антона Чехова».

Справка УНИАН. Ялтинский театр был открыт в конце ХІХ века. На его сцене пел Федор Шаляпин. На спектаклях присутствовали Антон Чехов, Максим Горький и многие другие писатели.

Здание театра дважды подвергалось разрушению: в начале ХХ века и в 1944 году. Летом 1944 года, после освобождения Ялты, театру присвоено имя А.П.Чехова.

Нынешние работы по реконструкции театра велись в течение двух лет - с марта 2006 года по март 2008-го. По данным СМИ, в реконструкцию театра вложено порядка 10 млн. евро.