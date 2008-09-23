Создан новый таможенный пост "Керчь"

Государственной таможенной службой Украины в зоне деятельности Крымской таможни создан таможенный пост “Керчь”.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Гостаможслужбы, новый таможенный пост создан с целью обеспечения рационального использования кадрового потенциала и материально-финансовых ресурсов на основании приказа Гостаможслужбы от 23.09.08 №1034 «О создании таможенного поста и внесении изменений в некоторые приказы Гостаможслужбы».

Этим же приказом внесены изменения в Положение о Южной таможне. Так, зоной деятельности таможни определены города Одесса, Ильичевск, Теплодар, Южный, Березовский, Ивановский, Коминтерновский, Николаевский, Овидиопольский районы Одесской области, железнодорожная станция «Одесса-Лески» и таможенное оформление транспортных средств, которые принадлежат гражданам, постоянно или временно проживающим на территории данной области.

Эти изменения вступают в силу с 1 октября 2008 года.

Также, согласно этому приказу, внесены определенные изменения в приказ Гостаможслужбы от 26.04.06 №335 «Об утверждении Классификатора таможенных органов и их структурных подразделений, специализированных таможенных учреждений и организаций» в части определения зон деятельности некоторых таможенных органов и кодов подразделений таможенного оформления.