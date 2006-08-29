Страны СНГ намерены использовать рубль

В использовании рубля в качестве резервной валюты заинтересованы прежде всего страны СНГ. Такое мнение высказал в беседе с российскими журналистами хорошо информированный источник в банковских кругах.

"Это страны СНГ - они интересуются, как это сделать", - сказал источник, отвечая на вопрос о том, какие страны намерены использовать рубль в качестве резервной валюты.

Он добавил, что предприятия этих стран уже используют российскую валюту в своих расчетах - по его словам, об этом свидетельствует статистика последних лет.

Вместе с тем источник признал, что доллар по-прежнему превалирует в расчетах между предприятиями стран СНГ.

РИА "Новости"