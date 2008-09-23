Эксперт про Тимошенко, газ, Москву, зависимость и компромиссы

Премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО во время визита в Москву желательно определить окончательную цену на газ в 2009 году, поскольку каждый день отсрочки в решении этого вопроса только ослабляет позиции Украины.

Об этом заявил президент Киевского международного энергетического клуба «Q-club», член правления Украинской народной партии Александр ТОДИЙЧУК, сообщили УНИАН в пресс-службе УНП.

По словам эксперта, «поскольку пока еще не подписаны газовые контракты с РФ, «бюджетная» цена на газ в 260 долларов за 1 тыс. кубометров является крайне условной». В то же время он отметил, что «вести переговоры о ценах и поставках газа в декабре значительно сложнее, чем в мае-июне, как это предусмотрено межгосударственными соглашениями между Украиной и РФ».

А.ТОДИЙЧУК не исключает, что «российская сторона, используя газовый вопрос как рычаг давления, попробует вернуться на позиции прошлого года, – например, будет требовать расширения своей квоты на прямые поставки газа в Украину». Эксперт также считает возможным, что «РФ будет склонять Украину к отказу от прямого сотрудничества со странами Средней Азии, обещая более низкие цены на газ в случае подписания прямых российско-украинских контрактов».

По мнению президента «Q-club», «для Украины очень опасно усиливать зависимость от одного источника энергопоставок, особенно в свете недавнего российско-грузинского конфликта». Он призвал премьер-министра «искать компромиссы с российской стороной в энергетических вопросах, отстаивая национальную безопасность и не отказываясь от развития политики диверсификации поставок энергоносителей».

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО 22 сентября заявила, что планирует в ближайшие недели провести переговоры с российской стороной относительно заключения соглашения на поставки газа в Украину.

Справка УНИАН. В марте 2008 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали Соглашение о развитии отношений в газовой сфере.

В 2008 году в Украину поставляется газ центрально- и среднеазиатского происхождения объемом не меньше 55 млрд. куб. м по цене 179,5 дол. за 1 тыс. куб. г. Покупателем газа на границе с Украиной на данный момент является НАК «Нафтогаз Украины».

В соответствии с соглашением с 1 мая 2008 года прямые поставки газа промышленным потребителям Украины в объеме 7,5 млрд. куб. м в год осуществляет 100-процентное дочернее предприятие ОАО «Газпром» – ООО «Газпром сбыт Украина».

Цена поставок газа в Украину в 2008 году возросла до 179,5 дол. за тыс. куб. м по сравнению с 130 дол. за тыс. куб. м в 2007 году и 95 дол. за тыс. куб. м в 2006 году. При этом ставка транзита была увеличена в 2008 году с 1,6 до 1,7 дол. за тыс. куб. м на 100 км.