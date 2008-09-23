На 89-м году умер давний деятель ОУН Григорий Васькович

Во Львове на 89-м году жизни умер 22 сентября известный ученый, давний деятель ОУН Григорий ВАСЬКОВИЧ.

Об этом УНИАН сообщили во Всеукраинской общественной организации "Европейское движение в Украине".

Г.ВАСЬКОВИЧ (псевдонимы „Вак“, „Вымога“, „Б.Занкович“) родился 12 декабря 1919 г. в с.Розтички Долинского района Ивано-Франковской области. Член ОУН с 1937 года.

Г.ВАСЬКОВИЧ был членом Провода ОУН с 1951 г., близким соратником С.Бандеры, С.Ленковского и Я.Стецько, профессором педагогики и деканом Украинского вольного университета в Мюнхене, действительным членом Научного общества им. Шевченко, известным общественным деятелем. (Подробная биография здесь).

Похоронят Г.ВАСЬКОВИЧА в субботу, 27 сентября, на Лычаковском кладбище.