Автомобиль насмерть сбил женщину на остановке в Запорожье

В Запорожье "Жигули", вылетев с проезжей части, врезались в дерево на остановке общественного транспорта. В результате ДТП 1 человек погиб, и еще 1 попал в реанимацию.

Как рассказали УНИАН в Запорожской Госавтоинспекции, авария произошла сегодня утром на центральном проспекте Запорожья - проспекте Ленина.

"Около 5.20 утра "девятка", двигавшаяся по проспекту Ленина, по однозначно не установленным на данный момент причинам вылетела с проезжей части в районе остановки общественного транспорта "Торговый центр "Интрейд" и на полной скорости врезалась в растущее рядом с павильоном остановки дерево. В результате ДТП погибла ожидавшая на остановке транспорта 50-летняя женщина. Водитель с многочисленными травмами госпитализирован в центр экстремальной медицины", - рассказали в ГАИ.

Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства и причины случившегося. Пока одна из основных версий - нахождение за рулем в нетрезвом состоянии и превышение скорости.