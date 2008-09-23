Семенюк говорит, что продавать Укртелеком сейчас - бессмысленно

Продажа ОАО «Укртелеком» на фоне кризиса на фондовом рынке является бессмысленной.

Об этом заявила председатель Фонда государственного имущества Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО сегодня во время web-конференции, сообщили УНИАН в пресс-службе Социалистической партии Украины.

По ее словам, сегодня компания работает стабильно, продавать такую компанию в контексте событий на фондовом рынке бессмысленно. «Компанией нужно эффективно управлять», - отметила глава ФГИУ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров распоряжением от 16 мая передал себе от Фонда госимущества Украины полномочия по управлению государственными корпоративными правами Одесского припортового завода, «Турбоатома», ОАО «Укртелеком» и ряда других предприятий.

20 мая Президент приостановил действие вышеупомянутого распоряжения правительства.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» - национальный оператор фиксированной связи (более 10 млн. абонентов), компания оказывает также услуги мобильной связи (более 16 тыс. абонентов).

Доход компании в 2007 году составил более 8 млрд. грн., чистая прибыль - 267 млн. грн., что по сравнению с 2006 годом меньше на 40%, а с 2005 годом - в 2 раза.

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план ОАО «Укртелеком» на 2008 год, которым предусмотрено, что компания получит 7 млрд. 498 млн. 800 тыс. грн. доходов, расходы будут достигать 7 млрд. 490 млн. 100 тыс. с прибылью 8,7 млн. грн.