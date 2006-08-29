Кабмин сменил замов председателя ГНАУ
19:14, 29 августа 2006Общество
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Назначены Николай Романив и Леонид Боенко
Кабинет Министров Украины произвел кадровые изменения в составе заместителей председателя Государственной налоговой администрации.
Так, в соответствии с постановлением Кабмина, с должности заместителя председателя ГНАУ уволен Владимир РЕВУН в соответствии с его заявлением.
На должности заместителей председателя ГНАУ назначены Николай РОМАНИВ и Леонид БОЕНКО.
Как сообщал УНИАН, 10 августа Кабинет Министров Украины назначил Анатолия БРЕЗВИНА председателем Государственной налоговой администрации вместо Александра КИРЕЕВА.
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