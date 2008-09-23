Абонплата за телефон вырастет на 20%

С 1 октября абонентная плата за пользование телефоном в городах и райцентрах вырастет на 20%.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН член Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Людмила АРТЮШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, Л.АРТЮШЕНКО отметила, что данное решение принято на последнем заседании НКРС.

По ее словам, после повышения стоимости абонплаты «тарифы в городах перестанут быть убыточными». В то же время, пока, по данным Л.АРТЮШЕНКО, сельская связь остается в Украине убыточной, «однако мы воздержались от изменения тарифов в сельской местности», в частотности, учитывая пожелания правительства.

Касаясь других тарифных изменений, Л.АРТЮШЕНКО сообщила, что НКРС приняла решение о снижении тарифов на установку телефонов на 10%, а также изменении ряда других тарифов. В частности, изменен тариф на переустановку телефонов, который ранее составлял 6,5 грн., а сегодня установлена новая цена в размере 20 грн.