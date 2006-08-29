Укрзализныцю возглавил донецкий

Кабинет Министров Украины (постановление №1228 от 23 августа 2006 г.) назначил Владимира КОЗАКА генеральным директором Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця», освободив его от должности первого заместителя генерального директора этой Администрации.

В то же время постановлением №1227 Василий ГЛАДКИХ уволен с должности гендиректора «Укрзализныци» в связи с поданным им заявлением.

Как сообщал УНИАН, 11 августа постановлением Кабмина №1157 В.КОЗАК был назначен первым заместителем генерального директора «Укрзализныци», в этот же день распоряжением № 467-р Кабмин возложил на него исполнение обязанностей генерального директора этой Администрации на время отсутствия гендиректора. С 30 ноября 2005 г. «Укрзализныцю» возглавлял Василий ГЛАДКИХ.

Справка УНИАН. В.КОЗАК в 2006 г. избран в Верховную Раду по списку Партии регионов.

Родился в 1959 г., образование - высшее, генеральный директор корпорации «Межрегиональный промышленный союз», проживает в Донецке.