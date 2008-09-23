Теперь Украина будет зависеть еще и от российской электроэнергии?

Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» с 15 сентября т.г. начало коммерческий импорт электроэнергии из Российской Федерации.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь министра топлива и энергетики Фэнт ДИ.

По его словам, объемы поставок электроэнергии, определенные в контракте с контрагентом с российской стороны ОАО «Интер РАО ЕС», составляют 500 МВт. Стоимость электроэнергии, закрепленная контрактом, не разглашается.

Однако, как отметил пресс-секретарь, российская электроэнергия экспортируется по ценам на 12% ниже сложившихся на Оптовом рынке электроэнергии Украины.

Ф.ДИ пояснил, что решение о начале импорта принято в связи с отставанием в графиках накопления угля на складах ТЭС в связи с внеплановым ремонтом энергоблока №2 Хмельницкой АЭС, а также недопоставками угольной продукции генкомпаниям госпредприятием «Уголь Украины».

Пресс-секретарь не уточнил срок действия контракта, отметив при этом, что импорт электроэнергии из РФ будет осуществляться до выравнивания ситуации с накоплением угля генкомпаниями.

«Будем импортировать, пока не сбалансируемся», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, на коллегии Минтопэнерго 16 сентября первый заместитель министра топлива и энергетики Украины Олег БУГАЕВ отметил, что министерство обеспокоено ситуацией с накоплением угля на складах ТЭС в преддверии отопительного сезона. По его словам, на 1 сентября текущего года на складах ТЭС было накоплено 2,4 млн. тонн угля, но к 15 сентября запасы сократились до 2,1 млн. тонн.

По словам О.БУГАЕВА, это связано с недопоставками угля ГП «Уголь Украины», а также с внеплановым ремонтом второго энергоблока Хмельницкой АЭС.

В свою очередь президент НАК «Энергетическая компания Украины» Владимир ЗИНЕВИЧ отметил критическую ситуацию, сложившуюся с топливообеспечением тепловых электростанций. В частности, по его словам, выход из строя энергоблока Хмельницкой АЭС привел к внеплановому расходу 1,2 млн. тонн угля, взятых со складов.