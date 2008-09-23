Надоевший уже дождь сменят дожди с мокрым снегом и туманы

24 сентября по прогнозам синоптиков в Украине будет облачно, пройдут небольшие дожди, лишь в южной части без существенных осадков. Ночью и утром в Украине, кроме восточных областей, местами туман. Ветер восточный, в западных областях северный, 7-12 м/с, в восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, на побережье морей до 15°; днем 9-14°, в южной части 13-18°. В Карпатах ожидается небольшой дождь с мокрым снегом; температура ночью 0-3° тепла, днем 3-6° тепла.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

25-26 сентября будет переменная облачность. Без осадков, лишь 25 сентября ночью в Украине, кроме северных областей, днем в южной части, местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, 26 сентября на севере Левобережья местами заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла; в южной части ночью 7-12°, днем 13-18°. В Карпатах без осадков, лишь ночью 25 сентября местами небольшой дождь с мокрым снегом; температура ночью 0-2° мороза, днем 4-6° тепла.

27-28 сентября преимущественно без осадков, лишь днем 28 сентября в Украине, кроме южной части, пройдут небольшие и умеренные дожди. Температура ночью 1-7° тепла (27 сентября в южной, 28 сентября в северной части 4-10° тепла), 27 сентября на севере Левобережья местами заморозки 0-3°; днем в Украине 9-15° тепла, 28 сентября в северных, западных и центральных областях 7-12°.

24 сентября ночью и утром в Киеве и местами по области будет туман, видимость 200-500 м.

В Киеве и области 24 сентября ожидается небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура по Киеву ночью 7-9° тепла, днем 11-13°. По области температура ночью 7-12° тепла, днем 9-14°.

25-26 сентября сохранится переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла.

27-28 сентября без существенных осадков, лишь утром и днем 28 сентября дождь. Температура 27 сентября ночью 1-7° тепла, днем 9-14° тепла; 28 сентября ночью 4-9°, днем 7-12°.