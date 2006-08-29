«Газ Украины» уже отключает Киевэнерго

Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Газ Украины» начала ограничение газоснабжения АЭК «Киевэнерго» в связи с невыполнением обязательств относительно погашения задолженности за потребленный в 2006 г. природный газ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что «Киевэнерго» является наибольшим потребителем природного газа ДК «Газ Украины». С начала 2006 года столичная энергокомпания потребила 1 млрд. 964 млн. куб. м природного газа на сумму 785,8 млн. грн. Задолженность АЭК «Киевэнерго» перед ДК «Газ Украины» по состоянию на 29 августа составляет 66 млн. грн.

Учитывая социальную важность обеспечения жителей Киева тепловой и электрической энергией, ДК «Газ Украины» неоднократно на протяжении 2006 г. шла навстречу АЭК «Киевэнерго» и бесперебойно предоставляла энергокомпании необходимые ресурсы природного газа по социальной цене (686 грн. за 1000 куб. м).

ДК «Газ Украины» неоднократно информировала руководство АЭК «Киевэнерго» и столичного горсовета о необходимости срочного погашения долгов. Тем не менее, как сообщает пресс-служба, АЭК «Киевэнерго» последовательно игнорирует требование ДК «Газ Украины» согласовать график погашения задолженности с определением конкретных сроков пересчета средств.

Как отмечает пресс-служба ДК «Газ Украины», уклонение АЭК «Киевэнерго» от уплаты долгов за потребленный природный газ осложняет осуществление НАК «Нафтогаз Украины» закупки ресурсов природного газа на следующий отапливаемый сезон и расчеты, в т.ч. и по внешнеэкономическим контрактам, за полученное с начала года топливо.

Следовательно, реализовывая установленный Кабинетом Министров Украины порядок обеспечения отраслей национальной экономики и населения природным газом (Постановление КМУ №1729 от 27.12.2001 г. с изменениями), согласно с которым снабжение этого энергоносителя осуществляется лишь при условии его стопроцентной оплаты, ДК «Газ Украины» предоставила поручение газовым и газотранспортным организациям начать соответствующую процедуру относительно прекращения безоплатного потребления природного газа.

Также пресс-служба ДК «Газ Украины» сообщает, что работники ОАО «Киевгаз» вчера не были допущены для отключения на 8 филиалов АЭК «Киевэнерго», что является прямым нарушением требований действующего законодательства. Документы, которые подтверждают эти факты, будут в ближайшее время переданы НАК «Нафтогаз Украины» и Минтопэнерго, говорится в сообщении.

Справка УНИАН. «Газ Украины» является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», которая занимается реализацией газа. Компания создана в 2000 году на базе Торгового дома «Газ Украины» и Главного управления «Головбытгаз» дочерней компании «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины».

С 2002 года компания является монополистом по реализации газа в Украине, который закупает и добывает НАК «Нафтогаз Украины».

В 2005 году предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 62 млрд. 877,6 млн. кубометров природного газа на общую сумму 16 млрд. 122 млн. 815,9 тыс. грн, за который оплачено 15 млрд. 840 млн. 500,4 тыс. грн., что на 8,179 млрд. кубометров больше, чем в 2004 году. Уровень расчетов всех потребителей за газ в 2005 году увеличился на 2,9 процентных пункта, по сравнению с 2004 годом, до 98,2%.