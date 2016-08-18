Киев оказался в десятке наименее пригодных для жизни городов мира

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В обнародованном 18 августа докладе они констатируют, что Киев по многим показателям качества жизни продемонстрировал наибольшее падение - на 26 пунктов. Даже столица Сирии - Дамаск - в рейтинге британцев потеряла меньше позиций - 25. В конце концов Киев оказался в последний "десятке", а Дамаск завершил список из 140 городов.

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"Это показывает, что конфликты, как и ожидалось, является ключевым фактором в определении условий жизни", - говорится в докладе. Авторы исследования оценивали различные города по показателям в пяти категориях: стабильность, здравоохранение, культура, окружающая среда, образование и инфраструктура.

В докладе также отмечается, что, кроме Киева и Дамаска, худшую, то есть негативную динамику продемонстрировали Детройт и Москва, которые опустились, соответственно, на 57 и 80 места.

Потеряли позиции и мировые туристические "магниты" - Лондон, Париж и Токио. Эксперты отмечают, что это произошло из-за повышения уровня преступности и транспортные проблемы. Ухудшение рейтинга европейских городов в Economist Intelligence Unit объясняют и увеличением количества терактов.

Лучшим для жизни городом, по данным этого рейтинга, снова стал австралийский Мельбурн. За ним следуют австрийская Вена, а также канадские Ванкувер и Торонто. В десятку лучших попали немецкий Гамбург и финская столица Хельсинки.