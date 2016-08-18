Порошенко: Украина готова к широким компромиссам в вопросе освобождения пленных

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Глава государства подчеркнул, что для украинской стороны этот пункт Минских соглашений, так же как и вопрос безопасности, являются приоритетными. Украина настаивает на безусловном освобождении всех заложников, которых удерживают как на оккупированной территории, так и в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Петр Порошенко подчеркнул, что он поднимает этот вопрос на всех международных встречах.

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Президент Украины назвал чрезвычайно важным тот факт, что сегодня можно говорить о подтверждении информации о 45 заложниках. «А это значит, что мы будем бороться за их скорейшее освобождение. Это позволит нам утроить усилия для того, чтобы как можно быстрее были положительные новости», - сказал Президент.

Петр Порошенко подчеркнул, что освобождение заложников зависит напрямую от Российской Федерации, которая должна в этом вопросе надавить на боевиков по выполнению этого ключевого пункта Минских соглашений.

По его словам, с начала войны уже найдено и освобождено 3 080 заложников. На сегодняшний день в плену находятся 107 гражданских и военных граждан Украины, и нужно приложить все усилия для их освобождения.

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Президент отметил, что 19 августа заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев в Берлине передаст списки с фамилиями 45 заложников в офисы Президента Франции и канцлера Германии для того, чтобы в европейских столицах знали о каждом украинце, которого удерживают в плену.

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Петр Порошенко также подчеркнул важность того, что впервые за два года международная гуманитарная миссия ООН была допущена к заложникам. Украина настойчиво требует, чтобы представители Международного комитета Красного креста были допущены к оккупированным территориям, чтобы они получили доступ в тюрьмы и были привлечены к поиску и освобождению пленных. Этот вопрос снова будет подниматься в Минске во время очередного раунда переговоров, а привлечение международных организаций помогут достичь продвижения в этом процессе.

Президент также отметил, что никакого освобождения не происходит без участия Службы безопасности Украины, и украинская сторона готова к самым широким компромиссам в вопросе освобождения.

Родные пленных отметили, что эта встреча является долгожданной для всех родственников и обратились к Президенту с просьбой сделать все возможное для ускорения процесса освобождения украинцев.