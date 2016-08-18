Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшему начальнику ГАИ Киева

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, Департаментом специальных расследований ГПУ осуществляется досудебное расследование по уголовному производству от 24 февраля 2014 года по факту организации высшими должностными лицами Министерства внутренних дел Украины, в частности ДГАИ МВД Украины, по предварительному сговору с высшими служебными лицами органов прокуратуры, судебной власти, других органов государственной власти и неустановленными лицами, массовых злоупотреблений служебным положением, превышения власти работниками правоохранительного органа и вынесения судьей заведомо неправосудных решений с целью незаконного преследования сотрудниками ГАИ участников движения «Автомайдан» во время массовых акций протеста в ноябре 2013 года – феврале 2014 года.

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В рамках досудебного расследования 15 августа 2016 года вынесено уведомление о подозрении бывшему начальнику управления ГАИ ГУМВД Украины в г. Киеве Анатолию Куринному. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ст. 340 УК Украины, а именно внесении должностным лицом в официальный документ заведомо ложных сведений, незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, уличных походов и демонстраций.

В связи с этим Куринному необходимо безотлагательно явиться для проведения процессуальных действий в качестве подозреваемого в Департамент спецрасследований ГПУ, говорится в сообщении.