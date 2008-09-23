Пограничники «Борисполя» отказали во въезде в Украину 28 узбекам

Пограничники аэропорта «Борисполь» отказали во въезде в Украину 28 гражданам Узбекистана, которые прибыли на территорию нашего государства самолетом «Ташкент-Киев».

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, во время собеседования выяснилось, что эта группа собиралась работать в нашей стране. Узбеки сообщили, что они нанялись на строительство в Киеве, однако, по какому адресу, ни один из них указать не смог.

Группу встречал представитель одной из строительных фирм, тоже иностранец. Он был тем человеком, который позвонил пограничникам и просил пропустить рабочих. Однако в соответствии с Законом Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» пограничники не имели оснований для пропуска группы. Ни один из прибывших граждан Узбекистана не имел визы соответствующего типа, которые нужные всем иностранцам для трудоустройства в Украине. После такого документального оформления иностранные рабочие платят налоги, после чего могут чувствовать себя защищенными от произвола работодателей, несчастных случаев на производстве и т.п.

Всего в течение января-августа этого года сотрудники Госпогранслужбы на законных основаниях отказали в пропуске в Украину более 17 тысячам потенциальных незаконных мигрантов.

Сегодня наша страна является не только транзитной территорией для нелегалов, но и местом их накопления. По выводам ООН, в 2007 году Украина была четвертой по уровню накопления незаконных мигрантов после США, Российской Федерации и Германии. В связи с чем вопрос регулирования миграционных процессов, пребывания и трудоустройства граждан других стран в нашей – дело государственной важности. В таком случае миграция сможет приносить пользу стране и создавать здоровую конкуренцию на рынке труда, отметили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины.