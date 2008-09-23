Доллар испытал самое сильное падение за последние 7 лет

По итогам торговой сессии на мировых рынках американский доллар потерял 2,34% своей стоимости относительно евро: за один евро давали 1,4823 долл. Это самое сильное падение обменного курса американской валюты с осени 2001г.

Настроения инвесторов по отношению к доллару определяются нестабильным состоянием экономики США. Они беспокоятся относительно плана правительства США по выходу из банковского кризиса, на реализацию которого с целью выкупа ипотечных долларовых облигаций в ближайшие два года из бюджета будет выделено около 700 млрд долл. Как предполагают инвесторы, это может привести к увеличению дефицита бюджета США.

Отметим, что резкое падение курса доллара стало главной причиной удорожания нефти. Напомним, цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 22 сентября 2008г. на ведущих нефтяных биржах значительно повысились.

РБК