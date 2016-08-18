В ДТП в Днепропетровской области 2 человека погибли, еще 4 травмированы

Как сообщили УНИАН в отделе управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, ДТП произошло сегодня, 18 августа, в 02.35.

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«По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo Sens не справился с управлением, выехал на разделительный газон и, пересекая его, совершил столкновение с автомобилем «МАЗ» с прицепом», - говорится в сообщении.

В результате ДТП двое пассажиров «Daewoo Sens» получили несовместимые с жизнью травмы, еще трое пассажиров и водитель этого автомобиля получили телесные повреждения разной степени тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.