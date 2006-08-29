Милиция задержала в Киеве главаря мошенников, которые присвоили 29 млн. грн.

Милиция задержала в Киеве жителя Днепропетровска - организатора преступной группы, которая на протяжении нескольких лет мошенническим путем завладела финансовыми ресурсами в размере 29 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщил пресс-офицер налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области Андрей ЯКУНЕНКО.

По его словам, 37-летний директор одного из торговых домов Днепропетровска вступил в сговор с директором криворожского филиала одного из украинских банков и наладил систему получения кредитов через доверенных лиц. Мошенники оформляли кредиты под залог имущества, оценку которого осуществляло подконтрольное им же агентство недвижимости. В результате общая стоимость залогового имущества оказалась завышенной по сравнению с его фактической стоимостью почти в 20 раз. Полученные преступным путем средства махинаторы перечисляли на счета фиктивных фирм.

В мае 2006 года в отношении организатора преступной группы было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество), но он от следствия скрылся. 26 августа Бабушкинский районный суд г. Днепропетровска избрал ему на время следствия меру пресечения в виде взятия под стражу. Обвиняемый был задержан в киевском аэропорту при попытке московским авиарейсом покинуть территорию Украины.

По информации налоговиков, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация денежных средств и другого имущества, полученного преступным путем).