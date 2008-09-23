В Украине стартовал новый проект Евросоюза по поддержке стабильного регионального развития. Его целью является преодоление диспропорций между «зажиточными» но так называемыми «депрессивными» украинскими регионами.

Регионы в Украине развиваются неравномерно. Украинцы мигрируют в более богатые области, чтобы иметь доступ к нормальной социальной инфраструктуре. Проект ЕС, рассчитанный на четыре года, имеет целью поддержать слабые регионы и финансово им помочь. Директор проекта Поль Йепсен рассказал, что Еврокомиссия выделила на это 6 миллионов евро. Еще 9 миллионов евро предоставят на развитие инфраструктуры одному из городов-победителей конкурса: Ривне, Прилукам, Изюму или Свердловску. С началом этого проекта ЕС украинская власть хочет положить начало новой региональной политике, говорит заместитель министра регионального развития и строительства Украины Анатолий Ткачук: «Теперь региональная политика рассматривается исключительно через человека, через его качество жизни. Это первый и самый главный компонент. А второй – все наши регионы должны быть объединены в украинское пространство, чтобы не было регионального отчуждения». Ткачук отметил, что для этого следует модернизировать украинское законодательство и внедрить новые региональные институции.

Немецкая волна