Украинский фондовый рынок - это куча структур, жаждущих сверхдоходов

Фондовый рынок Украины сегодня - это нагромождение не всегда взаимосвязанных в своей деятельности институтов, которые характеризуются попытками получить сверхдоходы, используя пробелы в законодательстве. Так прокомментировал текущую ситуацию на рынке министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН, сообщает сайт министерства.

Он сообщил, что по состоянию на 1 июля 2008 года Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку выдано 1833 лицензии на осуществление определенных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а с учетом совмещения определенных видов профессиональной деятельности, количество участников составило 1561.

О хаотичности развития ситуации на фондовом рынке, по мнению Б.ДАНИЛИШИНА, свидетельствуют и показатели индекса ПФТС, который с начала года упал в 3,3 раза и составил по состоянию на 18 сентября 2008 года лишь 347,1 пункта.

По словам министра, фондовый рынок Украины на сегодня находится на переходном этапе своего развития, которое характеризуется, с одной стороны, зависимостью ситуации на мировых рынках (о чем свидетельствует падение фондовых индексов) и формированием его четкой инфраструктуры; с другой стороны, продолжением роста объемов операций с ценными бумагами, в первую очередь, объемов эмиссии ценных бумаг.

Как отметил Б.ДАНИЛИШИН, участники украинского фондового рынка в своей деятельности реагируют не на фактические данные о развитии экономики. Так, по словам министра, оптимистичные прогнозы относительно развития экономики, которые были заложены при подготовке Государственного бюджета Украины на 2009 год (рост ВВП - 6%, инфляция - 9,5%), поддержка Советом Национального банка предложенных Кабинетом министров параметров инфляции, рост ВВП за январь-август на 7,1%, должны были бы стать факторами роста активности на ПФТС. «Однако этого не состоялось», - сказал Б.ДАНИЛИШИН. В этой связи министр экономики отмечает, что, по мнению экспертов, в прошлом году многие участники рынка в надежде на сверхдоходы взяли на себя слишком высокие обязательства и сейчас пытаются закрыть собственные позиции с минимальными убытками.

«Это свидетельствует о том, что сейчас на фондовом рынке Украины останутся лишь крупные игроки, не ориентированные на получение быстрых прибылей», - отметил Б.ДАНИЛИШИН.