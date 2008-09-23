В правительстве совещание, как лучше использовать землю

23 сентября, в 12.00 (а не в 16.00 как сообщалось ранее) под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится совещание по вопросам рационального использования земель.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Аккредитация журналистов проводится по телефонам: 256-75- 81, 256-75-82, 256-65 71.

Вход в Дом правительства будет осуществляться через первый подъезд с ул. Грушевского.