Как сгладить неравномерности в развитии регионов Украины

Европейская комиссия совместно с Министерством регионального развития и строительства Украины презентовали проект “Поддержка стабильного регионального развития в Украине”.

Как сообщил в ходе сегодняшней пресс-конференции директор проекта Поль ЙЕПСЕН, основная цель проекта - сглаживание неравномерности в развитии регионов Украины.

Как передает кореспондент УНИАН, по его словам, проект рассчитан на четыре года - с 2008 по 2012-й, для финансирования проекта предусмотрено 6 млн. евро, которые будут предоставлены Еврокомиссией. П.ЙЕПСЕН также сообщил, что еще 9 млн. евро будут предоставлены на развитие инфраструктуры одного из четырех украинских городов (Ривне, Прилуки, Изюм, Свердловск), который будет определен в ходе реализации проекта.

«В рамках проекта планируется создание в Украине фондов регионального развития, в задачи которых будет входить привлечение донорских средств на реализацию региональных проектов. Если фонды будут работать успешно, Еврокомиссия обязательно будет поддерживать его работу», - сказал П.ЙЕПСЕН.

В свою очередь заместитель министра регионального развития и строительства Украины Анатолий ТКАЧУК в ходе пресс-конференции отметил, что «проект направлен на внедрение в Украине новой региональной политики". "Одним из основных компонентов проекта станет модернизация украинского законодательства. Нам очень важно, чтобы новые законы в сфере региональной политики были адаптированы к европейскому законодательству», - сказал замминистра.

По его словам, еще одним важным направлением станет развитие региональных институций. «Сейчас часто говорят, что попытка региональной реформы 2005 года закончилась провалом, но я хотел бы сказать, что провал не состоялся, так как не было старта реформы, что произошло из-за недостаточного внимания к институциям. Сегодня единственной такой институцией является Министерство регионального развития, а необходимо выстраивать систему институций в регионах. Третьим направлением сотрудничества с ЕС должно стать внедрение инструментов, необходимых для развития регионального самоуправления и ресурсного обеспечения реформ в регионах», - добавил А.ТКАЧУК.