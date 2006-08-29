Завтра в Киеве сильные дожди

Завтра синоптики прогнозируют на территории Украины теплую, но дождливую погоду.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в западных областях, а ночью и в северных местами пройдут сильные дожди, в Карпатах - очень сильные дожди.

Температура воздуха в западных и северных областях ночью будет 9-14°, днем 15-20°; в Карпатах ночью 4-9°, днем 11-16°; на остальной территории ночью 12-17°, днем 21-26°, в Крыму до 30°.

31 августа - 1 сентября сохранится облачная погода. Кратковременные дожди, грозы, лишь 31 августа в восточной части преимущественно без осадков.

Температура ночью 9-14°, 31 августа в Крыму и Приазовье 13-18°; днем 18-23°, в западных, северных областях 15-20°, в восточной части и Крыму 31 августа 24-29°, 1 сентября - 21-26°.

2-3 сентября в западных областях преимущественно без осадков, лишь днем 3 сентября местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 6-11°, днем 17-22°; в Карпатах ночью 3-8°, днем 12-17°. На остальной территории кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 7-13°, на юге и востоке 11- 16°; днем 16-22°, в южной части и восточных областях до 25°.

Завтра в Киеве и области ожидается дождь, гроза, ночью местами сильные дожди. Ветер западный, 7-12 м/с, днем местами по области шквалы 17-20 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 15-20°; в Киеве ночью 12-14°, днем 16-18°.

31 августа - 1 сентября в столице и области будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 9-14°, днем 15-20°.

2-3 сентября синоптики прогнозируют кратковременный дождь, грозу. Температура ночью 7-12°, днем 16-21°.