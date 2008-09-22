На смену дождю придут заморозки

Завтра в Украине пройдут дожди, днем 9-14° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 23 сентября в стране будет облачно. Временами дожди (в южной части, а ночью и в западных областях небольшие). Ветер северо-восточный и восточный, 7-12 м/с, в восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, на побережье морей до 15°; днем 9-14°, в южной части 13-18°. В Карпатах небольшой дождь, ночью с мокрым снегом; температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла.

24-25 сентября в Украине облачно с прояснениями. Небольшие дожди, лишь 24 сентября в южной части, 25 сентября в северных и центральных областях без существенных осадков. В южной и западной части местами туман. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 9-14°; в южной части ночью 7-12°, днем 13-18°. В Карпатах небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом; температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6° тепла.

26-27 сентября в Украине преимущественно без осадков, только на крайнем юге небольшие дожди. Температура ночью 1-7° тепла, 27 сентября в северной половине местами на поверхности почвы, а на севере Левобережья и в воздухе заморозки 0-3°; днем 9-15° тепла, 26 сентября на юге до 18°.

В Киеве завтра облачно. Временами дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 10-12°.

24-25 сентября в столице облачно с прояснениями. 24 сентября небольшой дождь, 25 сентября без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 9-14°.

26-27 сентября в Киеве без существенных осадков. Температура ночью 1-7° тепла, 27 сентября на поверхности почвы местами заморозки 0-3°; днем 9-15° тепла.