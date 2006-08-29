1 сентября Ющенко пойдет в школу №177

Президент Украины Виктор Ющенко 1 сентября 2006 года посетит столичную школу №177 с углубленным изучением биотехнологий.

Об этом журналистам сообщил министр образования и науки Станислав Николаенко.

Он добавил, что и сам намерен принять участие в мероприятиях, посвященных Дню знаний в школе №177. После обеда 1 сентября он пообещал провести итоговую пресс-конференцию для журналистов и рассказать обо всех нюансах подготовки к 2006/2007 учебному году.

Обком со ссылкой на Лига