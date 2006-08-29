Государственному флагу запретят касаться деревьев

Министерство юстиции Украины предлагает установить, что Государственным флагом Украины является полотнище, которое состоит из двух равных по ширине горизонтально расположенных полос: верхней - синего цвета, нижней - желтого цвета, с соотношением ширины флага к его длине 2:3.

Об этом говорится в проекте Закона „О Государственном Флаге Украины”, который выставлен для обсуждения на официальном сайте Минюста (Государственный Флаг Украины утвержден в 1996 году Конституцией Украины (ст.20, раздел I). Конституция определяет, что это - стяг из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов – УНИАН).

Законопроектом, разработанным Минюстом, также определяются принципы государственной политики в сфере использования и защиты Государственного Флага Украины. Эти принципы, как отмечается в законопроекте, заключаются в воспитании уважения к Государственному Флагу Украины и обеспечении обязательного и надлежащего использования Государственного Флага Украины в случаях, предусмотренных законом.

В проекте, в частности, дважды (ст. 4, пункт 1 та ст. 4, пункт 7) отмечается, что Государственный Флаг, который устанавливается, должен быть без повреждений, а также чистым. Полотнище установленного Государственного Флагу Украины не должно касаться поверхности земли и воды, пола, деревьев или других предметов.

Законопроект также устанавливает использование Государственного Флага Украины в случаях траура, постоянное и временное установление Государственного Флага Украины, размещение Государственного Флага Украины в служебных кабинетах и других помещениях, использование изображения Государственного Флага Украины и тому подобное.

*** Цвет и пропорции Государственного Флага установлены Конституцией Украины. Использование Государственного Флага Украины регламентируется постановлением Верховной Рады Украины от 28 января 1992 года №2067-XII „О Государственном Флаге Украины".