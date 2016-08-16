Советник президента рассказал об особенностях нынешнего Марша Независимости

Отдельной коробкой двинутся воины АТО и ветераны АТО. Ожидается также, что в Марше примут участие патрульные полицейские. Об этом в эфире 5 канала заявил советник президента Украины и советник министра обороны Украины Юрий Бирюков.

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По его словам, для празднования годовщины Независимости планируется привлечь около 200 единиц техники. Бирюков отмечает, что ни одна единица техники с фронта не будет участвовать в Марше.

Кроме того, как заявил советник президента, накануне парада в армию передадут почти 200 единиц новой техники. То есть, одновременно удастся продемонстрировать достаточно большое количество техники. Это и модернизированная и восстановленная техника, часть - это новая техника, часть - техника Киевского гарнизона, которая должна обеспечивать защиту Киева, сообщил Бирюков.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на военном параде по случаю Дня Независимости Украины не будет техники из зоны АТО.

Об этом заявил журналистам президент Украины Петр Порошенко на базе Учебного центра ВДВ Вооруженных сил Украины в Житомире.

«Теперь по технике: вы сможете сами убедиться, что вся техника, которая должна быть на фронте, она будет находиться на фронте. Более того, значительная часть техники прямо перед Днем Независимости будет непосредственно в зоне АТО передана в войска», - заверил президент.

«Вместе с тем, никто не заберет право украинского народа отдавать честь, уважение украинским военным, и военный парад - это как раз прекрасная возможность для того, чтобы это продемонстрировать», - сказал Порошенко.

«Я подчеркиваю, что Украине есть чем гордиться - своей армией, своими Вооруженными силами, и военный парад - это хорошая возможность это продемонстрировать. Украина должна укреплять единство, должна укреплять патриотизм, и военный парад - хорошее событие, чтобы это продемонстрировать», - подчеркнул глава государства.

22 июля Порошенко подписал указ «О проведении парада войск по случаю 25-й годовщины Независимости Украины».