СБУ установила связь пророссийского блогера Бердник с московскими кураторами

Как сообщает СБУ, в рамках открытого уголовного производства проверяется ее причастность к распространению из своего блога в ЖЖ материалов с признаками призывов к насильственной смене власти и свержению конституционного строя.

Читайте такжеГеращенко: Второй задержанный в Крыму "украинский диверсант" - дважды судимый "ватник"

Уже установлено, что эта деструктивная деятельность согласовывалась с российскими кураторами, от которых Бердник получала организационную поддержку.

Во время обыска ее жилища в Запорожье оперативники изъяли компьютерную технику и носители информации, которые могут иметь доказательственное значение в расследовании.

Следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, сегодня в культурном Центре Украины в Москве активисты молодежного крыла "Единой России" сорвали лекцию о независимости Украины, а перед зданием проходил одиночный пикет, участник которого держал плакат «Свободу Мирославе Бердник».