Зварич узаконит тональность си-бемоль мажор
Минюст разработал проект
Министерство юстиции Украины разработало проект Закона „О Государственном Гимне Украины”, которым предлагает утвердить слова Государственного Гимна Украины.
Законопроект, выставленный для обсуждения на официальном сайте Минюста, предлагает утвердить слова государственного Гимна - на музыку Михаила Вербицкого, слова Павла Чубинского, которые являются аналогичными музыке и тексту, утвержденными действующим Законом (Закон “О Государственном гимне Украины”, предложенном Президентом Леонидом КУЧМОЙ, был принят Верховной Радой Украины 6 марта 2003 года – УНИАН).
В частности, проектом, как и действующим законом, предлагается ограничить текст Гимна первым куплетом и припевом. А первая строфа гимна, согласно проекту, будет звучать, как и в действующем законе - «Ще не вмерла України і слава, і воля» (в некоторых ранних редакциях эта строфа звучала как «Ще не вмерла України ні слава, ні воля» - УНИАН).
Законопроект, как и действующий закон, также устанавливает гарантии правовой защиты Государственного Гимна.
Вместе с тем, в расширенной редакции, по сравнению с действующим законом, изложены требования к исполнению Государственного Гимна. В частности, устанавливается, что исполнение гимна должно происходить исключительно в тональности си-бемоль мажор. Запрещается использование Государственного Гимна Украины в музыкальных и других произведениях искусства, если оно направлено на надругательство над гимном. Законопроект также устанавливает обязательный порядок исполнения Государственного Гимна Украины и исключительно определяет случаи исполнения Государственного Гимна Украины.
*** 15 января 1992 музыкальная редакция Государственного гимна была утверждена Верховной Радой Украины, что нашло свое отражение в Конституции Украины. 6 марта 2003 года Верховная Рада Украины приняла Закон “О Государственном Гимне Украины”, предложенный Президентом Л.КУЧМОЙ. Законопроектом предлагалось утвердить в качестве Государственного гимна Национальный гимн на музыку Михаила Вербицкого со словами только первого куплета и припева песни Павла Чубинского «Ще не вмерла Україна».