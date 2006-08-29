Министр образования боится, что киевляне могут уничтожить хорошую идею

Преподавание христианской этики с первого класса в общеобразовательных школах Киева, возможно, отменят, сказал сегодня на брифинге министр образования и науки Украины Станислав НИКОЛАЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его убеждению, школы еще не подготовлены в полном объеме к преподаванию этого предмета.

По словам министра, в учебном государственном плане-стандарте в 1-м классе христианской этики нет. «Это новшество, насколько я понял, ввело киевское городское управление образования и науки», - сообщил С.НИКОЛАЕНКО. «Я думаю, что это эксперимент, с этим киевляне немножко поспешили», - сказал он.

По его убеждению, неподготовленными действиями может быть уничтожена хорошая идея.

С.НИКОЛАЕНКО сообщил, что министерство рекомендовало ввести преподавание этого предмета в 5-6-х классах, когда школьники уже имеют определенный уровень подготовки и у них уже есть базис естественных и общественных наук.

«Я думаю, мы с начальником городского управления образования сейчас будем решать этот вопрос. Мы еще раз вернемся к нему. Он сырой – этот вопрос», - сказал С.НИКОЛАЕНКО.