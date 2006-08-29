Киевский чиновник погорел на взятке 150 долларов

Прокуратурой Печерского района Киева возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица Подольской районной в городе Киеве государственной администрации.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, установлено, что это должностное лицо требовало и получило от частного предпринимателя 150 долларов США взятки за выдачу разрешения на размещение торговых точек на территории Подольского района во время проведения ярмарки.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).