В Прилуках кипит Воздвиженская ярмарка

В Прилуках Черниговской области происходит І Международная Воздвиженская ярмарка.

Как сообщили УНИАН в оргкомитете праздника, ярмарка длится уже второй день и побывать на ней уже успели около 50 тысяч жителей Прилук и гостей города.

По словам организаторов, ярмарка в этом году приобрела высший статус и стала международной. В Прилуки прибыли гости из России, Беларуси, Армении, Польши, Канады, Литвы, Швеции. "Нынешняя ярмарка способствует возрождению давних украинских традиций и славы нашего древнего казацкого города", - заявили в оргкомитете.

В Прилуках на Черниговщине в свое время проходила одна из самых древних ярмарок в Украине. Об этом свидетельствует запись, сделанная арабским путешественником Павлом Халебским в своем дневнике еще в середине 17-го века, а в конце 19 века в Прилуках ежегодно проходили 5 ярмарок, которые были известными не только в Украине, но и за ее границами.

Невзирая на дождь, в воскресенье в центре города представлены экспозиции продукции предприятий, работают концертные площадки, где выступают самодеятельные и профессиональные коллективы; "городок мастеров", где собрались мастера народно-декоративного искусства; действует традиционный книжный магазин "Писатели за прилавком". Также в городке проходит инвестиционный форум.