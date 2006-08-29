В Одессе убили директора фешенебельного ресторана

В Одессе забили насмерть директора фешенебельного ресторана "Ассоль", 54-летнего Анатолия Гусева. Убийцы настигли его на пороге дома и избили тяжелыми предметами. Травмы были такими сильными, что Анатолий, сумев доползти до квартиры, дома скончался. Популярное заведение "Ассоль" находится в 15 минутах ходьбы от дома его погибшего директора.

Газета "Сегодня"