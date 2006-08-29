В Одессе убили директора фешенебельного ресторана
11:32, 29 августа 2006Общество
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Убийцы настигли на пороге дома
В Одессе забили насмерть директора фешенебельного ресторана "Ассоль", 54-летнего Анатолия Гусева. Убийцы настигли его на пороге дома и избили тяжелыми предметами. Травмы были такими сильными, что Анатолий, сумев доползти до квартиры, дома скончался. Популярное заведение "Ассоль" находится в 15 минутах ходьбы от дома его погибшего директора.
Газета "Сегодня"
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